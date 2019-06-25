Збірній Люксембургу та Португалії у справі Мораеса допомагав хтось із України.
Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
"А по зацікавленим в цій історії, я б не хотів придумувати ніяких змов, але, на жаль, факти говорять про те, що ми боролися за нашу збірну і наших уболівальників не просто проти наших колег з інших федерацій, але цим колегам хтось допомагав з України. Інформацією.
Коли ми в дисциплінарному органі УЄФА і в апеляційному органі УЄФА відстоювали інтереси збірної і країни, це було дуже неприємно, що озвучувалася інформація проти нас, отримана безпосередньо зсередини, з України", – розповів Павелко.
Нагадаємо, що вчора, 19 червня, апеляційний комітет УЄФА не задовольнив заяву з боку Португалії та Люксембургу у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.
Раніше повідомлялося, що федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораеса.
Джерело - УНН.