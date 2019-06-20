Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса

Суперники збірної України по відбору на Євро-2020 не планують зупинятися

Федерація футболу Люксембургу зажадає від УЄФА надати причини відхилення апеляції у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Про це повідомляє Lucemburger Wort.

Відзначається, що лише після отримання пояснення рішення від організації люксембурзька сторона буде думати над подальшими діями з цього питання.

Нагадаємо, що вчора, 19 червня, апеляційний комітет УЄФА не задовольнив заяву з боку Португалії та Люксембургу у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Таким чином, процедура отримання форвардом Шахтаря українського громадянства і наступні його виступу за національну збірну України були повністю правомірними.

Нагадаємо, що в кінці травня Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали апеляції в УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораеса. Представники асоціацій вирішили оскаржити рішення Дисциплінарного комітету УЄФА не карати Україну зняттям очок у справі форварда.

Організації можуть оскаржити дане рішення головного футбольного органу Європи в Спортивному арбітражному суді, чим з великою ймовірністю й скористаються.

Приводом для розгляду справи про натуралізацію Мораеса стали протести з боку федерацій футболу Португалії та Люксембургу. Вони порахували, що форвард неправомірно став громадянином України, оскільки не проживав безперервно на території України 5 років, які необхідні для отримання паспорта.

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Мораес знаходився в донецькому Металурзі в 2011 році, потім провів сезон в софійському ЦСКА. З липня 2012 по лютий 2017 року його виступав в Україні за Металург і Динамо, після чого відправився в короткострокову оренду в китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь. З літа 2017 Жуніор знову грає в Україні.

Після 4 турів відбору збірна України посідає перше місце в своїй групі з десятьма очками. Наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 7 вересня на виїзді проти команди Литви.

Джерело - Lucemburger Wort.