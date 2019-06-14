Коноплянка підпише контракт на три роки з Фенербахче - ЗМІ

Залишилося домовитися про трансфер з Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка прийняв пропозицію Фенербахче.

Про це повідомляє Hurriyet.com.tr.

Український вінгер підпише з турецьким клубом контракт на три роки.

Тепер Фенербахче залишилося домовитися про трансфер з Шальке. Очікується, що сума операції складе 3-4 мільйони євро.

Відзначимо, що турецький гранд цікавився Коноплянкою ще на початку цього року, але трансфер так і не відбувся.

Чинний контракт українця з Шальке розрахований до кінця наступного сезону. Зарплата вінгера становить 5 мільйонів євро на рік. Раніше українець висловив бажання покинути німецький клуб. Півзахисник так і не став основним в Гельзенкірхені.

Коноплянка перейшов в Шальке влітку 2017 року з Севільї за 12,5 мільйонів євро. У минулому сезоні 29-річний вінгер відіграв за німецький клуб 21 матч у всіх турнірах, забивши 1 гол і зробивши 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - Hurriyet.com.tr.