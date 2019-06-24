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Сідклей повернеться до Динамо

Сьогодні 15:08 382 0
Розпочато підготовку
Сідклей повернеться до Динамо

Гравці Динамо поступово виходять з відпустки та починають проходити традиційне медичне обстеження, серед яких  Сідклей.

Нагадаємо, Динамо вийшло з відпустки – Миколенко та ще кілька гравців пройшли медогляд.

Завтра, 25 червня, медогляд очікує на ще декількох футболістів. Це Георгій Бущан, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Йосіп Піваріч, Карлос Де Пена, Фран Соль, Ахмед Алібеков та Сідклей. Що стосується гравців, які були викликані до розташування своїх національних збірних, то вони пройдуть медобстеження 28-го червня, безпосередньо перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Австрії.

 Сідклей міг повернутись у Бразилію   Динамо визначилось із ціною, за яку готове відпустити Сідклея – захисником цікавився Інтернасьйонал.

Нагадаємо, Булеца та Супряга будуть грати у СК Дніпро-1.

Джерело - football24.ua.

#Сідклей, #Динамо
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