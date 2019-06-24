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Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі

Сьогодні 14:10 228 0
Кулібалі спочатку треба відіграти на Кубку африканських націй
Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі

Центрбек Наполі Каліду Кулібалі залишив відкритим питання свого відходу зі складу партенопейців.

Повідомляє Goal.

"Не знаю, чи залишуся я в Наполі. Імовірно, так. Мені спочатку треба відіграти на Кубку африканських націй. Потім повернуся в Наполі і подумаю, що буде далі. Я не хочу зараз обговорювати клубні питання. Є бажання виграти щось серйозне зі збірною", – сказав Кулібалі.

У активі 28-річного оборонця 48 матчів і два забиті голи в сезоні 2018/19.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед активно включився в боротьбу за Каліду Кулібалі.

Нагадаємо, що Наполі націлився на Дієго Косту.

Джерело - football24.ua.

#Кулібалі, #Наполі
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