Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі

Центрбек Наполі Каліду Кулібалі залишив відкритим питання свого відходу зі складу партенопейців.

Повідомляє Goal.

"Не знаю, чи залишуся я в Наполі. Імовірно, так. Мені спочатку треба відіграти на Кубку африканських націй. Потім повернуся в Наполі і подумаю, що буде далі. Я не хочу зараз обговорювати клубні питання. Є бажання виграти щось серйозне зі збірною", – сказав Кулібалі.