Барселона зацікавилася півзахисником Динамо

Півзахисник загребського Динамо і молодіжної збірної Іспанії Дані Ольмо може стати гравцем Барселони.
Про це повідомляє Marca.
До слова, 21-річний іспанський футболіст перебував в академії каталонців до 2014-го року, після чого залишив клуб.
Знову увагу блаугранас вінгер привернув після того, як був визнаний кращим гравцем минулого сезону в чемпіонаті Хорватії.
Нагадаємо, що Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.
Раніше повідомлялося, що Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.
Джерело - football.ua.