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Барселона зацікавилася півзахисником Динамо

Сьогодні 12:21 755 0
Ольмо може повернутися до Іспанії
Барселона зацікавилася півзахисником Динамо

Півзахисник загребського Динамо і молодіжної збірної Іспанії Дані Ольмо може стати гравцем Барселони.

Про це повідомляє Marca.

До слова, 21-річний іспанський футболіст перебував в академії каталонців до 2014-го року, після чого залишив клуб.

Знову увагу блаугранас вінгер привернув після того, як був визнаний кращим гравцем минулого сезону в чемпіонаті Хорватії.

Нагадаємо, що Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.

Раніше повідомлялося, що Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.

Джерело - football.ua.

#Ольмо, #Барселона, #Динамо
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