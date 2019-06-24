Барселона зацікавилася півзахисником Динамо

Ольмо може повернутися до Іспанії

Півзахисник загребського Динамо і молодіжної збірної Іспанії Дані Ольмо може стати гравцем Барселони.

Про це повідомляє Marca.

До слова, 21-річний іспанський футболіст перебував в академії каталонців до 2014-го року, після чого залишив клуб.

Знову увагу блаугранас вінгер привернув після того, як був визнаний кращим гравцем минулого сезону в чемпіонаті Хорватії.

Нагадаємо, що Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.

Раніше повідомлялося, що Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.

Джерело - football.ua.