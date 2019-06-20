Жоржинью може перейти в Ювентус

Не виключено, що півзахисник знову гратиме під керівництвом екстренера Наполі й Челсі

Півзахисник Челсі Жоржинью може цього літа перейти в Ювентус.

Про це повідомляє The Mirror.

За даними джерела, півзахисник Синіх може піти за Мауріціо Саррі, який недавно покинув Челсі й очолив чемпіона Італії.

Жоржинью грав під керівництвом Саррі в Наполі і Челсі. У минулому році 27-річний півзахисник перебрався з Неаполя в Лондон за 65 мільйонів євро.

Челсі через трансферний бан не поспішає розлучатися з основними футболістами. Цього літа команду вже покинув лідер Еден Азар, який перейшов в Реал за 110 мільйонів євро. Також Сині відхилили пропозиції Барселони і Атлетика по трансферу Вілліана в розмірі 35 мільйонів євро.

Челсі після відходу Саррі повинен очолити тренер Дербі Каунті Френк Лампард. Раніше повідомлялося, що Аристократи хочуть домовитися зі своїм екс-футболістом і оформити його призначення на тренерський пост до кінця поточного тижня.

У минулому сезоні Жоржинью провів за Челсі в усіх турнірах 54 матчі, в яких забив 2 м'ячі. Італієць допоміг Синім виграти Лігу Європи і зайняти третє місце в Прем'єр-лізі.

Джерело - The Mirror.