Ковачич може перейти до Мілану

Італійський клуб зацікавлений у послугах півзахисника Реала Матео Ковачича.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Зазначається, що Мілан має намір орендувати хорвата.
25-річний опорник Реала минулий сезон провів в оренді у лондонському Челсі. Раніше повідомлялось, що сині скористаються опцією викупу Ковачича.
До слова, у минулому сезоні хорватський півзахисник провів 51 матч за Челсі в усіх турнірах, де відзначився двома результативними передачами.
Нагадаємо, Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться захисником Динамо.
Джерело - football24.ua.