Ковачич може перейти до Мілану

Ковачіч може продовжити кар'єру в Мілані

Італійський клуб зацікавлений у послугах півзахисника Реала Матео Ковачича.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Зазначається, що Мілан має намір орендувати хорвата.

25-річний опорник Реала минулий сезон провів в оренді у лондонському Челсі. Раніше повідомлялось, що сині скористаються опцією викупу Ковачича.

До слова, у минулому сезоні хорватський півзахисник провів 51 матч за Челсі в усіх турнірах, де відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться захисником Динамо.

Джерело - football24.ua.