Манджукич може змінити клуб

Лаціо зацікавився Манджукичем

Лаціо має намір почати переговори з Ювентусом про трансфер Маріо Манджукич, якому Мауріціо Сарри не бачить місця в своїх тактичних задумки на майбутній сезон.

Про це повідомляє Football Italia.

Ювентус оцінив 33-річного хорвата, чий контракт діє до червня 2021 року, в 15 мільйонів євро. Найбільш імовірним вважалося, що Манджукич цього літа залише Турин.

Головною перешкодою для переїзду Маріо в Рим може стати його зарплата: 4 мільйони євро на рік.

Раніше повідомляли, що Півзахисник Челсі Жоржинью може цього літа перейти в Ювентус.

Нагадаємо, Челсі не хотів відпускати Саррі в Ювентус без компенсації.

Джерело - football.ua.