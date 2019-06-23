Венесуела змогла пробитися до чвертьфіналу

Вчора, 22 червня, у матчі третього туру групи A Копа Америки, Венесуела обігравши Болівію здобула путівку до чвертьфіналу.

Венесуела зуміла забити швидкий м’яч. У другому таймі венесуельці подвоїли рахунок - дубль оформив гравець Кадіса Дарвін Мачіс. На 82-ій хвилині болівійці один м’яч відіграли. Але досить швидко Венесуела відновила перевагу у два м’ячі.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Копа Америки

Група А

Третій тур

Венесуела - Болівія - 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Мачіс, 2:0 - 55 Мачіс, 2:1 - 82 Хустініано, 3:1 - 87 Мартінес

Нагадаємо, що у другому турі Бразилія розписала нічию з Венесуелою.

Також, до вашої уваги неймовірний гол гравця Динамо на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.