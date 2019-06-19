Бразилія розписала нічию з Венесуелою на Копа Америки

Сьогодні, 19 червня, стартував другий тур в групі A, в якому Бразилія протистояла Венесуелі.
Матч не порадував уболівальників голами та закінчився сухою нічиєю.
Перевага по ударах не давала бажаного результату - Бразилія не зуміла забити ні в першому, ні в другому таймах.
Таким чином, підопічні Тіте втрачають перші очки на турнірі.
Копа Америки
Група А
Другий тур
Бразилія - Венесуела 0:0 (0:0)
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Джерело - Чемпіон.