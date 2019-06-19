Бразилія розписала нічию з Венесуелою на Копа Америки

На рахунку у бразильців та перуанців по 4 очка в групі А

Сьогодні, 19 червня, стартував другий тур в групі A, в якому Бразилія протистояла Венесуелі.

Матч не порадував уболівальників голами та закінчився сухою нічиєю.

Перевага по ударах не давала бажаного результату - Бразилія не зуміла забити ні в першому, ні в другому таймах.

Таким чином, підопічні Тіте втрачають перші очки на турнірі.

Копа Америки

Група А

Другий тур

Бразилія - Венесуела 0:0 (0:0)

Нагадаємо, Чилі розгромила збірну Японії на Копа Америка. Також, до вашої уваги неймовірний гол гравця Динамо на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.