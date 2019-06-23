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Бразилія - Перу 5:0. Огляд матчу Копа Америки

Сьогодні 09:10 165 0
Бразилія вийшла до чвертьфіналу чемпіонату
Бразилія - Перу 5:0. Огляд матчу Копа Америки

Вчора, 22 червня, зьырна Бразилії розгромила Перу та вийшла до чвертьфіналу Копа Америки.

Бразилія ще першому таймі у ворота Перу відправила три м’ячі. Розгром суперника розпочав Каземіро, який на дальній стійці воріт сповна скористався передачею Маркіньюша. Через сім хвилин Фірміно подвоїв рахунок. Далі Евертон і Алвеш збільшили рахунок до 4:0. Наприкінці матчу ексгравець донецького Шахтаря Вілліан забив 5-ий м'яч у ворота Перу. А у компенсовані хвилини матчу у ворота Перу було призначено пенальті, яке не реалізував Габріель Жезус.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Копа Америки
Група А
Третій тур

Бразилія - Перу - 5:0 (3:0)

Голи1:0 - 12 Каземіро, 2:0 - 19 Фірміно, 3:0 - 32 Евертон, 4:0 - 53 Алвеш, 5:0 - 90 Вілліан

Нагадаємо, що у другому турі Бразилія розписала нічию з Венесуелою.

Також, до вашої уваги неймовірний гол гравця Динамо на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.

#Копа Америки, #Бразилія, #чвертьфінал
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