Ювентус продовжив контракт з Бентанкуром

Бентанкур у Ювентусі до 2024 року

Ювентус і Родріго Бентанкур підписали новий п'ятирічний контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт туринців.

Бентанкур, якому 25 червня виповниться 22 роки, перейшов до Ювентуса два роки тому як частина угоди старої синьйори з Бока Хуніорс по Карлосу Тевесу і став одним з необхідних гвинтиків в півзахисті зебр.

Уругваєць за свою професійну кар'єру виступав за Бока Хуніорс (66 матчів у всіх турнірах, 1 гол) і Ювентус (66, 2). На його рахунку 21 матч за національну збірну Уругваю.

Раніше повідомляли, що Півзахисник Челсі Жоржинью може цього літа перейти в Ювентус.

Нагадаємо, Челсі не хотів відпускати Саррі в Ювентус без компенсації.

Джерело - football.ua.