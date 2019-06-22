Магвайр цього літа стане гравцем Манчестер Сіті

Підсилення захисної лінії містян

Центральний захисник Лестер Сіті Гаррі Магвайр з високою часткою ймовірності цього літа стане футболістом Манчестер Сіті.

Про це інформує The Times.

Нагадаємо, Лестер оцінив свого лідера в 90 млн євро, проте жоден з манкуніанського клубів не погодився виплатити лисицям таку суму. Більш того, Манчестер Юнайтед відмовився платити більше, ніж 45 млн євро. У свою чергу, керівництво Манчестер Сіті готове викласти за британського захисника 73 млн євро. Ця сума влаштовує Лестер.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола бачить в Магвайрі заміну Венсану Компані, який попрощався з клубом після закінчення сезону-2018/19. У минулому чемпіонаті Англії на рахунку 25-річного Магвайра в 31 матчі три забиті м'ячі.

Раніше повідомлялося, що у Лестер сіті Магвайру дали зрозуміти, що він не продається.

Нагадаємо, захисником збірної Англії цікавився МЮ.

Джерело - footboom.com.