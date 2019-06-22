Туринці скоро розпочнуть переговори по нідерландцю

Центральний захисник Аякса Маттейс де Лігт обрав Ювентус, як пріоритетний варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Нідерландський центрбек не зміг домовитися з Барселоною і ПСЖ і тепер готовий приєднатися до туринському клубу.

Найближчим часом спортивний директор "бьянконері" Фабіо Паратічі зустрінеться з представниками Аякса, щоб обговорити деталі угоди. Очікується, що сума трансферу може скласти 60-70 мільйонів євро.

Минулого сезону де Лігт провів 55 поєдинків у складі Аякса, відзначившись сімома голами і чотирма асистами.

Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли.

Джерело - football.ua.