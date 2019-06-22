Центральний захисник Аякса Маттейс де Лігт обрав Ювентус, як пріоритетний варіант продовження кар'єри.
Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Нідерландський центрбек не зміг домовитися з Барселоною і ПСЖ і тепер готовий приєднатися до туринському клубу.
Найближчим часом спортивний директор "бьянконері" Фабіо Паратічі зустрінеться з представниками Аякса, щоб обговорити деталі угоди. Очікується, що сума трансферу може скласти 60-70 мільйонів євро.
Минулого сезону де Лігт провів 55 поєдинків у складі Аякса, відзначившись сімома голами і чотирма асистами.
Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли.
Джерело - football.ua.