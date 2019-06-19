Де Лігт відхилив пропозицію Барселони

Футболіст не планує виступати за каталонський клуб через маленьку зарплатню

Захисник Аякса Маттейс де Лігт остаточно відмовив Барселоні.

Про це повідомляє Cadena SER.

Джерело стверджує, що таке рішення футболіст прийняв спільно зі своїм агентом Міно Райолом. Керівництво Барселони намагалося умовити де Лігта, але спроби виявилися невдалими.

Повідомляється, що де Лігт відмовився переїжджати в Каталонію, оскільки Ювентус, ПСЖ і Баварія готові платити йому більше. Синьо-гранатові готові були запропонувати гравцеві зарплату в розмірі 6 млн євро на рік, однак такі умови не влаштували Райолу.

У минулому сезоні 19-річний де Лігт зіграв 55 матчів, забивши 7 м'ячів і віддавши 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли.

Джерело - Cadena SER.