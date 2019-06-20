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Зозуля припинив переговори з Альбасете

Сьогодні 21:11 565 0
Українець може змінити команду найближчим часом
Зозуля припинив переговори з Альбасете

Український нападник Альбасете Роман Зозуля припинив переговори зі своїм клубом щодо нового контракту.

Про це повідомляє Radio Marca. 

Таким чином, 29-річний форвард, схоже, незабаром змінить команду.

Чинна угода Зозулі з Альбасете підходить до завершення 30 червня. Раніше повідомлялося, що клуб запропонував українцеві новий контракт на покращених умовах.

Також була інформація, що Зозуля може піти не тільки з Альбасете, а й зовсім залишити Іспанію. Повідомлялося про інтерес до Зозулі з боку його колишнього клубу, київського Динамо. 29-річний нападник є вихованцем біло-синіх і грав за них з 2006 по 2011 рік до переходу в Дніпро.

Склад Альбасете Зозуля поповнив у 2017 році, перейшовши на правах вільного агента з Бетіса. У минулому розіграші Сегунди Роман Зозуля відіграв за іспанський клуб 37 поєдинків - на його рахунку 11 забитих м'ячів і 2 асисти.

 

Джерело - Radio Marca.

#Зозуля, #Альбасете, #контракт
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