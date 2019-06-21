Поль Погба може покинути Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер готовий продати півзахисника Поля Погба.

Про це повідомляє Daily Star.

Спеціаліст дав згоду на продаж Поля Погба. Виручені кошти за трансфер француза він збирається витратити на підсилення складу.

Протягом минулого сезону Погба взяв участь в 47 матчах команди в усіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Лінгард підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - isport.ua.