Лінгард підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед

Джессі Лінгард близький до підписання нового контракту з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Express.

Відповідно до джерела, зарплата Лінгарда збільшиться до 130 тисяч фунтів на тиждень. Зараз же гравець заробляє 100 тисяч фунтів за той же проміжок часу. Тривалість нового контракту Лінгарда з клубом поки залишається невідомою.

Раніше МЮ вже встиг оформити перший трансфер в це міжсезоння - ним став півзахисник Суонсі Даніел Джеймс.

Лінгард є вихованцем клубу. У минулому сезоні він провів за МЮ 36 поєдинків у всіх турнірах, і записав на свій рахунок 5 забитих м'ячів. У минулому розіграші АПЛ Манчестер Юнайтед зайняв шосте місце, в результаті чого залишився без Ліги Чемпіонів на наступний сезон.

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Також, повідомлялося, Манчестер Юнайтед націлився на захисника Тоттенгему.

Джерело - Чемпіон.