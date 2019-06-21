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Удінезе планує підписати відразу двох гравців Шахтаря

Сьогодні 15:50 593 0
Обидві цілі є пріоритетними
Удінезе планує підписати відразу двох гравців Шахтаря
Марлос

Італійський Удінезе хоче підписати відразу двох гравців Шахтаря.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше вже повідомлялося про те, що Удінезе проявляє інтерес до лідера Шахтаря Марлоса. Тепер же Удінезе стежить за ще одним гравцем донецького клубу - Маркіньйосом Сіпріано.

Марлос в Удінезе повинен замінити аргентинця Родріго Де Пауля, який близький до переходу в Наполі. Трансферна вартість Марлоса оцінюється в 11 млн євро.

Маркіньйос у свою чергу повинен підсилити середню лінію Удінезе. Раніше з цією метою чорно-білі вже підписали Мате Яяло з Палермо. Трансферна вартість Маркіньйоса Сіпріано оцінюється в 1 млн євро.

При цьому, кандидатури Марлоса і Маркіньйоса є пріоритетними для Удінезе.

Нагадаємо, Коваленко може перейти в Рому.

Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

#Сіпріано, #Марлос, #Удінезе, #Шахтар
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