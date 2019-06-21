Микола Морозюк у відвертій розмові розповів, що таке максимальний професіонал у Туреччині, про небажання повертатись в Україну, заборону пива та небезпечні ігри у букмекерській конторі.
Навігація по випуску:
01:32 як це відчувати себе легіонером
03:26 чому чемпіонат Туреччини так відрізняється від українського
04:48 як в Туреччині ставляться до легіонерів
06:22 чому не вдається забити гол
08:04 що таке турецький санаторій
09:46 чому боявся ходити по вулиці
11:13 про індетифікацію уболівальників у Туреччині
11:53 про 21 день каторги
14:31 що таке максимальний професіонал
15:30 скільки пива випивають після гри
16:55 відношення до VAR
17:44 яка була перша зарплата
20:16 про азарт та ігри з Гармашем
22:12 чому немає бажання повертатись в Україні
24:50 чому в Туреччині гравці кидають гетрами в президента
Джерело - Чемпіон.
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