На каналі SPORT TRAVELER UA з'явилося інтерв'ю з Миколою Морозюком

Микола Морозюк у відвертій розмові розповів, що таке максимальний професіонал у Туреччині, про небажання повертатись в Україну, заборону пива та небезпечні ігри у букмекерській конторі.

Навігація по випуску:

01:32 як це відчувати себе легіонером

03:26 чому чемпіонат Туреччини так відрізняється від українського

04:48 як в Туреччині ставляться до легіонерів

06:22 чому не вдається забити гол

08:04 що таке турецький санаторій

09:46 чому боявся ходити по вулиці

11:13 про індетифікацію уболівальників у Туреччині

11:53 про 21 день каторги

14:31 що таке максимальний професіонал

15:30 скільки пива випивають після гри

16:55 відношення до VAR

17:44 яка була перша зарплата

20:16 про азарт та ігри з Гармашем

22:12 чому немає бажання повертатись в Україні

24:50 чому в Туреччині гравці кидають гетрами в президента

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua