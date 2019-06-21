Легендарний Чех повернувся в Челсі

Колишній воротар Челсі Петр Чех повернувся в лондонський клуб.
Про це повідомляється на сайті Челсі.
Тепер екс-футболіст займеться менеджментом. Він став технічним і спортивним радником Челсі. Він буде відповідати за зв'язок молодіжного футболу з головною командою.
Нагадаємо, що Чех виступав за Челсі з 2004 по 2015 рік.
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I feel very privileged to have this opportunity to join Chelsea FC again and help create the best possible high level performance environment to continue the success the club has had over the past 15 years . I’m looking forward to the new challenge and hope I can use all of my football knowledge and experience to help the team achieve even more success in the future.
Раніше Петр пропустив 4 м'ячі від того ж таки Челсі у фіналі Ліги Європи.
Джерело - Офіційний сайт Челсі.