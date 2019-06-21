Легендарний Чех повернувся в Челсі

Колишній воротар Челсі Петр Чех повернувся в лондонський клуб.

Про це повідомляється на сайті Челсі.

Тепер екс-футболіст займеться менеджментом. Він став технічним і спортивним радником Челсі. Він буде відповідати за зв'язок молодіжного футболу з головною командою.

Нагадаємо, що Чех виступав за Челсі з 2004 по 2015 рік.

Раніше Петр пропустив 4 м'ячі від того ж таки Челсі у фіналі Ліги Європи.

Джерело - Офіційний сайт Челсі.