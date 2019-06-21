Ман Сіті підпише 35-річного голкіпера

Контракт запропонують на 1 рік

Манчестер Сіті найближчим часом має оголосити про трансфер голкіпера Ейбара Ас'єра Рієсго.

Про це повідомляє Marca.

35-річний страж воріт вразив рівнем своєї гри Пепа Гвардіолу, який хоче, щоб гравець поділився своїм досвідом на Туманному Альбіоні. Ключову роль у трансфері зіграв тренер по роботі з воротарями городян Ас'ер Манчісідор. Рієсго отримає угоду на 1 сезон з можливістю працевлаштування в академії Ман Сіті.

Відзначимо, що Манчестер Сіті уклав новий довгостроковий контракт з Олександром Зінченком. У клубі також подбали про гідну конкуренцію на його позицію

Спортдир Сіті прокоментував сильні сторони Зінченка.

Джерело - Marca.