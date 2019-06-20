У Зінченка чудовий талант і неймовірна ліва - спортдир Манчестер Сіті

Лівий український фулбек Олександр Зінченко продовжив контракт з МанСіті.

Про продовження контракту розповів спортивний директор клубу Чікі Бегірістайн для офіційного сайту Манчестер Сіті.

"Олександр за останні 2 сезони продемонстрував, який у нього неймовірний талант. У нього не тільки дивовижне перше торкання і ліва нога, він також є футболістом, який сфокусований на саморозвиток.

Те, наскільки він виріс після переходу в МС, говорить про його ставлення до справи і талантах. Молодий, голодний, який вже грає у збірній України - він ідеал для нашої довгострокової стратегії.

Ми неймовірно раді, що він хоче продовжувати кар'єру тут", - сказав Бегірістайн.