Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вірить у кращі часи в англійському клубі.

Про це він повідомив офіційному сайту Манчестер Сіті.

"Важко висловити, наскільки я щасливий підписати цей контракт. Манчестер Сіті пропонує гравцям все, що їм потрібно для вдосконалення і розвитку, тому залишитися тут ще на п'ять років - велика честь для мене.

Цей сезон показує, що ми створені для успіху. Було дивно брати участь в такій історичній кампанії, і я ніколи її не забуду.

Але тепер я повністю зосереджений на прийдешніх роках, і я знаю, що попереду нас чекають ще кращі часи", - сказав Зінченко.