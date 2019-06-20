Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вірить у кращі часи в англійському клубі.
Про це він повідомив офіційному сайту Манчестер Сіті.
"Важко висловити, наскільки я щасливий підписати цей контракт. Манчестер Сіті пропонує гравцям все, що їм потрібно для вдосконалення і розвитку, тому залишитися тут ще на п'ять років - велика честь для мене.
Цей сезон показує, що ми створені для успіху. Було дивно брати участь в такій історичній кампанії, і я ніколи її не забуду.
Але тепер я повністю зосереджений на прийдешніх роках, і я знаю, що попереду нас чекають ще кращі часи", - сказав Зінченко.
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко відвідав Москву під час відпустки.
Нагадаємо, що Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством.
Джерело - sport.ua.