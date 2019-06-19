Цітаішвілі: Керівництво запевнило, що преміальні точно будуть

З призовими, які отримають чемпіони світу U-20 2019 року, немає ніяких проблем.

Про це повідомив вінгер юнацької збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі для прес-служби Української асоціації футболу та прояснив ситуацію з виплатами, які активно обговорювалися в ЗМІ останнім часом.

"Я відповів журналісту, який питав про преміальні, що до старту турніру нам нічого не обіцяли і що ми грали не за якусь матеріальну вигоду, а за честь України і власну мрію - Кубок світу. Хіба це недостатня мотивація?

"Дивно, що тема дійсно історичного досягнення нашої команди та всього українського футболу так швидко зійшла до питання про гроші. Якщо комусь так це цікаво, то після повернення до Києва у нас була зустріч з керівництвом УАФ, на якій президент Андрій Павелко запевнив, що хвилюватися про преміальні не варто, вони точно будуть. Тому ніяких проблем з цим немає. Але є люди, яких завжди цікавлять чужі гроші", - сказав Цітаішвілі.