Тассотті: Миколенко ще не готовий грати у Мілані

Гравець української національної команди і київського Динамо Віталія Миколенко ще не готовий грати у Мілані.

Про це сказав помічник головного тренера збірної України Мауро Тассотті в інтерв'ю PianetaMilan.it.

"У Миколенка є дуже цікава перспектива. На даний момент я не думаю, що він готовий грати за таку команду, як Мілан. Віталію тільки 20 років. Особисто я був би радий бачити його в Італії, тому що це дозволило б йому рости і розвиватися швидше, враховуючи, що італійська ліга повністю відрізняється від української, в якій мало матчів високого рівня. Якщо ви не граєте на високому рівні, вам складно рости, - зазначив Тассотті.