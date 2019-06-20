Український голкіпер перейшов до Вентспілса

Голкіпер залишив Олімпік на правах вільного агента

Український воротар Костянтин Махновський підписав контракт з латвійським Вентспілсом, угода розрахована на 2,5 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

До слова, Махновський виступав за донецьку команду на правах оренди, футболіст належав Десні, контракт з якою закінчився цього літа. За Олімпік голкіпер зіграв 12 матчів та пропустив 17 голів.

Нещодавно у латвійський клуб перейшов ще один екс-гравець Десни – Михайло Сергійчук. Раніше Десна попрощалася із шістьма гравцями.

Джерело - football24.ua.