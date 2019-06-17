Сергійчук перейшов до латвійського клубу

У складі Вентспілса з'явився український нападник

Нападник Десни Михайло Сергійчук змінив чемпіонат і перейшов в латвійський Вентспілс.

Про це повідомляє офіційний Instagram клубу.

"Сергійчук підписав контракт на півтора року з найтитулованішим клубом Латвії. ФК Вентспілс в минулому сезоні виграв срібло, і тепер мета тільки золото. Скоро Ліга Європи, а Мішка досвідчений боєць. Чекаємо дебют, голи, перемоги", - зазначив агент гравця Олександр Панков.

В Десну Михайло Сергійчук перейшов в нинішньому році з полтавської Ворскли. У складі деснянців зіграв 11 матчів, забивши при цьому 2 голи.

Раніше Десна попрощалася із шістьма гравцями.

Нагадаємо, що гравцями чернігівського клубу цього літа стали Владислав Калітвінцев та Віталій Приндета.

Джерело - footboom.com.