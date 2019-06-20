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Колумбія мінімально перемогла Катар на Копа Америки

Сьогодні 05:18 341 0
Друга перемога Колумбії на Копа Америки
Колумбія мінімально перемогла Катар на Копа Америки

У другому турі групи В Копа Америки Колумбія мінімально перемогла Катар.

Долю матчу вирішив один забитий м’яч. Відзначився Дуван Сапата з передачі Родрігеса і приніс перемогу Колумбії. 

Це для Колумбії друга перемога і вона перебуває на першій сходинці турнірної таблиці групи В із 6 очками. Нагадаємо, що у першому турі колумбійці переграли аргентинців. 

Копа Америки.
Група В.
Другий тур

Колумбія - Катар 1:0

Гол: 1:0 – 75 Сапата 

Нагадаємо, Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, а Чилі розгромила збірну Японії на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.

#Катар, #Колумбія
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