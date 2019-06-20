Колумбія мінімально перемогла Катар на Копа Америки

У другому турі групи В Копа Америки Колумбія мінімально перемогла Катар.
Долю матчу вирішив один забитий м’яч. Відзначився Дуван Сапата з передачі Родрігеса і приніс перемогу Колумбії.
Це для Колумбії друга перемога і вона перебуває на першій сходинці турнірної таблиці групи В із 6 очками. Нагадаємо, що у першому турі колумбійці переграли аргентинців.
Копа Америки.
Група В.
Другий тур
Колумбія - Катар 1:0
Гол: 1:0 – 75 Сапата
Нагадаємо, Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, а Чилі розгромила збірну Японії на Копа Америка.
Джерело - Чемпіон.