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ПСЖ оголосив фантастичну ціну на Неймара

Вчора 23:50 625 0
Трансфер став практично неможливим
ПСЖ оголосив фантастичну ціну на Неймара

Керівництво ПСЖ  не має наміру прощатись із Неймаром цього літа.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією видання, парижани не відпустять зіркового бразильця менш, ніж за 300 млн євро. Такий цінник на 27-річного форварда робить його перехід в інший клуб фактично нереальним.

  Актуально: УЄФА залишив дискваліфікацію Неймара

Нагадаємо, основними претендентами на придбання Неймара у ЗМІ називають Барселону та Реал.

Минулого сезону Ліги 1 бразилець провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

Раніше повідомлялося, що Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.

Джерело - football24.ua.

#Неймар, #ПСЖ, #Ліга 1
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