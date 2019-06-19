ПСЖ оголосив фантастичну ціну на Неймара

Трансфер став практично неможливим

Керівництво ПСЖ не має наміру прощатись із Неймаром цього літа.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією видання, парижани не відпустять зіркового бразильця менш, ніж за 300 млн євро. Такий цінник на 27-річного форварда робить його перехід в інший клуб фактично нереальним.

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Нагадаємо, основними претендентами на придбання Неймара у ЗМІ називають Барселону та Реал.

Минулого сезону Ліги 1 бразилець провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

Раніше повідомлялося, що Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.

Джерело - football24.ua.