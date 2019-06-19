Болівія після цієї поразки зберігає шанси лише на третє місце

На Копа Америка у другому турі групи A, Болівія поступилася збірній Перу.

Болівійці вийшли вперед вже на 28-й хвилині, коли пенальті реалізував екс-форвард Шахтаря Марсело Морено. Перу відновив статус-кво перед самою перервою - забитий м'яч на рахунку капітана Хосе Паоло Герреро.

У другому таймі команда Рікардо Гарекі відзначилася ще двічі - спочатку забив Джефферсон Фарфан, а на п'ятій компенсованій хвилині до матчу забив Едісон Флорес. Як підсумок - вольова перемога Перу з рахунком 3:1.

Копа Америки

Група А

Другий тур

Болівія - Перу 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 пенальті Мартінс, 1:1 - 45 Герреро, 1:2 - 55 Фарфан, 1:3 - 90+5 Флорес.

Джерело - Чемпіон.