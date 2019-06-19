Перу впевнено перемогла Болівію на Копа Америка

Команда Гарекі зробила заявку на вихід з групи

Сьогодні, 19 червня, стартував другий тур в групі A, в якому Болівія протистояла Перу.

Болівійці вийшли вперед вже на 28-й хвилині, коли пенальті реалізував екс-форвард Шахтаря Марсело Морено. Перу відновив статус-кво перед самою перервою - забитий м'яч на рахунку капітана Хосе Паоло Герреро.

У другому таймі команда Рікардо Гарекі відзначилася ще двічі - спочатку забив Джефферсон Фарфан, а на п'ятій компенсованій хвилині до матчу забив Едісон Флорес. Як підсумок - вольова перемога Перу з рахунком 3:1.

Копа Америки

Група А

Другий тур

Болівія - Перу 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 пенальті Мартінс, 1:1 - 45 Герреро, 1:2 - 55 Фарфан, 1:3 - 90+5 Флорес.

Болівія після цієї поразки зберігає шанси лише на третє місце, яке при певних розкладах дасть путівку в плей-оф. Для цього команді Едуардо Вильегаса з якомога більшим рахунком потрібно обігравати в останньому турі Венесуелу.

В активі Перу тепер значиться чотири очки - в останньому турі команда Рікардо Гарекі буде протистояти Бразилії.

Джерело - Чемпіон.