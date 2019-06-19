Ордець: Над пропозицією від московського Динамо довго не роздумував

Екс-захисник Шахтаря Іван Ордець докладе максимум зусиль щоб допомогти московському Динамо.

Про це сказав сам футболіст.

"До переходу чув про Динамо тільки хороше. Знав, що це один з найбільш титулованих клубів Росії, дуже амбітний клуб. Тут працює хороший тренер, ставляться серйозні завдання пробитися в єврокубки. Тому довго не роздумував.

Після знайомства з базою Динамо і новим стадіоном ще більше переконався, що не помилився з вибором. Докладу максимум зусиль, щоб допомогти команді добитися поставлених цілей", - сказав Ордець.