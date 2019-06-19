Зоря дізналася можливих суперників у Лізі Європи

Конкретний суперник визначиться 18 липня

У Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

На цій стадії представлений тільки один український клуб - луганська Зоря, яка потрапила в число сіяних. Суперником команди Віктора Скрипника стане хтось з пари Будучност (Чорногорія) - Нарва Транс (Естонія). Переможець стане відомий 18 липня.

Поєдинки другого раунду кваліфікації відбудуться 25 липня і 1 серпня. Зоря перший матч зіграє на виїзді.

Як і раніше, всі домашні матчі аж до групового етапу, Зоря проведе на стадіоні Славутич-Арена. По групі питання буде вирішуватися окремо в ході візиту делегації УЄФА.

Джерело - Чемпіон.