Матчі Ліги Європи Зоря гратиме в Запоріжжі

Луганська Зоря матчі кваліфікації в Лізі Європи гратиме на Славутич-Арені.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зоря в сезоні 2019/2020 стартує в Лізі Європи з другого відбіркового раунду. Для того, щоб потрапити в групу, луганському клубу необхідно пройти трьох суперників. У другому, третьому і раунді плей-оф. У другому раунді Зоря буде сіяною.
Перші матчі відбудуться 25-го липня і 1-го серпня. Жеребкування другого раунду відбудеться 19-го червня о 15:00 в Ньоні. Заявляється на другий кваліфікаційний раунд команда 19-го липня. Дати матчів третього кваліфікаційного раунду — 8-е і 15-е серпня. Дати матчів раунду плей-оф - 22-е і 29-е серпня.
Всі домашні матчі, аж до групового етапу, Зоря проведе на запорізькому стадіоні Славутич-Арена.
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Джерело - Зоря.