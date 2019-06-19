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Металіст отримав нового головного тренера

Сьогодні 16:59 1318 0
Демченко очолив Металіст 1925
Металіст отримав нового головного тренера

Металіст 1925 отримав нового наставника. Ним став колишній футболіст амстердамського Аякса і ряду українських клубів, колишній тренер запорізького Металурга, рівненського Вереса та ФК Львів Андрій Демченко.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Демченко з 16-го квітня цього року працював одним з асистентів вже колишнього головного тренера команди Олександра Горяїнова. У тренерський штаб Металіста 1925 увійшли Юрій Сивуха, Марина Міндарева і два наставники, яких рекомендував Андрій Демченко. Це Євген Пісоцький та Роман Романов. 

"Хотілося б подякувати керівництву клубу за довіру і за те, що відтепер я є головним тренером цього амбітного колективу. Зараз думаю тільки про роботу, адже попереду у нас непростий і цікавий сезон. Головне — повернути любов і довіру вболівальників змістовною, результативною і комбінаційною грою", — прокоментував Демченко своє призначення.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2018/19 Металіст 1925 зайняв 4-е місце в Першій лізі. В останніх п'яти поєдинках сезону команда здобула лише одну перемогу.

Джерело - Металіст.

#Металіст, #Перша ліга, #Андрій Демченко
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