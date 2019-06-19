Гуммельс повернувся в Боруссію

Дортмундська Боруссія викупила у мюнхенської Баварії контракт 30-річного захисника Матса Гуммельса.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі угоди не розголошуються. Сума переходу становить близько €38 мільйонів, включаючи бонуси. Гуммельс перебрався в Баварію з Боруссії три роки тому за €35 мільйонів.
Mats 🔙 pic.twitter.com/L90XFy3Ry7— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 19 June 2019
Зарплата гравця в Боруссії складе €10 мільйонів на рік.
Минулого сезону Гуммельс провів за Баварію 33 матчі у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.
Раніше була інформація, що Баварія спробує придбати Бейла, але її спростував агент футболіста.
Джерело - Чемпіон.