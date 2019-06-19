Гуммельс повернувся в Боруссію

Зарплата гравця в Боруссії складе €10 мільйонів на рік

Дортмундська Боруссія викупила у мюнхенської Баварії контракт 30-річного захисника Матса Гуммельса.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Сума переходу становить близько €38 мільйонів, включаючи бонуси. Гуммельс перебрався в Баварію з Боруссії три роки тому за €35 мільйонів.

Зарплата гравця в Боруссії складе €10 мільйонів на рік.

Минулого сезону Гуммельс провів за Баварію 33 матчі у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Раніше була інформація, що Баварія спробує придбати Бейла, але її спростував агент футболіста.

Джерело - Чемпіон.