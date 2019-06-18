Батістута прийняв запрошення Фіорентини

Повернення легенди до фіалок

Габрієль Батістута близький до повернення в Фіорентину, але його роль в клубі поки що не визначена.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Офіційна заява фіалок буде найближчим часом. Повідомляється, що представники нового власника клубу і сам Батістута вже домовилися про співпрацю.

Передбачається, що Батістута займе пост віце-президента італійського клубу, хоча спочатку може бути призначений на роль посла Фіорентини. Раніше легенда аргентинського футболу заявив через пресу, що він готовий приєднатися до клубу, якщо тільки буде корисний для його розвитку.

50-річний ветеран залишається найкращим бомбардиром клубу, забивши 152 м'ячі в період з 1991 по 2000 рік.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Рокко Коміссо планує купити італійську Фіорентіну.

Нагадаємо, що Дженоа виставлений на продаж.

Джерело - terrikon.com.