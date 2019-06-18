У Шахтарі може з'явитися ще один бразилець

Новий наставник гірників забере з собою капітана свої попередньої команди

Капітан Віторії Гімараєш Педро Енріке може перейти в Шахтар.

Про повідомляє Твіттер De Primeira.

O zagueiro Pedro Henrique foi indicado pelo técnico português Luís Castro ao Shakhtar.



Os dois trabalharam juntos na última temporada no Vitória de Guimarães.



Recentemente, o defensor de 26 anos foi especulado no Flamengo. pic.twitter.com/t0Ni0k7R7j — De Primeira (@blogdeprimeira_) 17 червня 2019 р.

26-річний бразилець працював разом з новим тренером гірників Луїшем Каштру в португальському клубі.

Раніше ним цікавився Фламенго.

Педро Енріке - вихованець Гойяс. Грав в оренді за "Апаресіденсе", потім на правах вільного агента перейшов в Сіанорті, звідки спочатку на правах оренди, а потім і повноцінно перейшов в Віторію Гімараєш.

У минулому сезоні він зіграв 35 матчів і забив 3 голи. Педро Енріке виступає на позиції центрального захисника.

Transfermarkt його оцінює в 5 млн євро. Контракт з португальським клубом закінчується в червні 2022.

Раніше Ахметов заблокував трансфер Тайсона.

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Джерело - sector.depo.ua.