Імереков продовжив контракт з Десною

Захисник Максим Імереков підписав новий контракт з чернігівською Десною.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

“По закінченню сезону я отримав декілька хороших пропозицій по продовженню кар’єри, але варіант з Десною був в пріоритеті. Тож я радий, що ми змогли домовитися і я продовжу виступи в Чернігові. Впевнений, нашому колективу під силу досягнути поставлених завдань”, - зазначив Імереков.