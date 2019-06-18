Імереков продовжив контракт з Десною

Захисник Максим Імереков підписав новий контракт з чернігівською Десною.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
“По закінченню сезону я отримав декілька хороших пропозицій по продовженню кар’єри, але варіант з Десною був в пріоритеті. Тож я радий, що ми змогли домовитися і я продовжу виступи в Чернігові. Впевнений, нашому колективу під силу досягнути поставлених завдань”, - зазначив Імереков.
Раніше Десна попрощалася із шістьма гравцями.
Нагадаємо, що гравцями чернігівського клубу цього літа стали Владислав Калітвінцев та Віталій Приндета.
Джерело - ФК Десна.