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Імереков продовжив контракт з Десною

Сьогодні 18:16 359 0
Один з кращих захисників УПЛ залишається в Чернігові
Імереков продовжив контракт з Десною

Захисник Максим Імереков підписав новий контракт з чернігівською Десною.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

“По закінченню сезону я отримав декілька хороших пропозицій по продовженню кар’єри, але варіант з Десною був в пріоритеті. Тож я радий, що ми змогли домовитися і я продовжу виступи в Чернігові. Впевнений, нашому колективу під силу досягнути поставлених завдань”, - зазначив Імереков.

Раніше Десна попрощалася із шістьма гравцями

Нагадаємо, що гравцями чернігівського клубу цього літа стали Владислав Калітвінцев та Віталій Приндета.

Джерело - ФК Десна.

#Десна, #Імереков
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