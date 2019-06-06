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Десна підписала колишнього півзахисника Динамо

Сьогодні 18:12 436 0
Десна підписала колишнього півзахисника Динамо

Екс-півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев підписав контракт з чернігівською Десною.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Термін угоди сторін - два роки.

"Після закінчення сезону 2018/2019 я отримав статус вільного агента і практично відразу отримав кілька хороших пропозицій по продовженню кар'єри. Але варіант з Десною був для мене в пріоритеті - перед командою ставлять серйозні завдання, в клубі хороші перспективи і я сподіваюся, що стану важливою частиною чернігівської команди", - заявив Калитвинцев після підписання контракту.

Нагадаємо, що починав нинішній сезон гравець в Динамо, проте взимку достроково отримав статус вільного агента, а в березні працевлаштувався в Арсеналі-Київ, в складі якого хавбек зіграв 10 матчів і забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич продовжить тренувати Динамо.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - Чемпіон.

#Десна, #Калітвінцев, #Динамо
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