Керівництво Колоса зацікавлене в підписанні захисника Андрія Пилявського.
Останні 1,5 року Пилявський перебував без ігрової практики через травму.
Останнім його клубом був Рубін, із яким 30-річний захисник розірвав контракт взимку 2018 року. У 2017 році він перебував в оренді у Зорі.
У 2014 році захисник зіграв у матчі за національну збірну.
Раніше повідомлялося, що Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.
Нагадаємо, Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.
Джерело - dynamomania.com.