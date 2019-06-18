Дебютан УПЛ готує підсилення складу

Керівництво Колоса зацікавлене в підписанні захисника Андрія Пилявського.

Останні 1,5 року Пилявський перебував без ігрової практики через травму.

Останнім його клубом був Рубін, із яким 30-річний захисник розірвав контракт взимку 2018 року. У 2017 році він перебував в оренді у Зорі.

У 2014 році захисник зіграв у матчі за національну збірну.

Раніше повідомлялося, що Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.

Нагадаємо, Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.

Джерело - dynamomania.com.