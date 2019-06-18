Півзахисник продовжить кар’єру на батьківщині

Екс-півзахисник Барселони Ібрагім Афеллай повернувся в ПСВ.

Про це повідомляє прес-служба нідерландського клубу.

Афеллай підписав контракт із ПСВ терміном на один рік. Гравець є вихованцем клубу та перебував у його системі 15 років. За головну команду провів 159 матчів, в яких відзначився 35 голами.

У 2010 році Афеллай перейшов у Барселону, в якій так і не зміг стати гравцем основного складу.

Останнім клубом 33-річного півзахисника був Сток Сіті, із яким він розірвав контракт у січні цього року.

Нагадаємо, Барселона назвала умови повернення Неймара.

Раніше, Барселона заперечила переговори із Грізманном.

Джерело - Чемпіон.