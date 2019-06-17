Барселона заперечує переговори з Грізманном

Ситуація з переходом Грізманна з Атлетіко до Барселони є складною

Каталонська Барселона заперечує переговори з нападником Атлетіко Антуаном Грізманном.

Про це повідомив президент клубу Жозеп Бартомеу, пише marca.com.

"Можу ще раз підтвердити, що переговорів з Грізманном не було. Але, звичайно, ми вивчаємо трансферний ринок. Придбання ще будуть, але ми дивимося і на гравців нашої молодіжної команди", - сказав президент клубу Жозеп Бартомеу.

Раніше стало відомо, що Грізманн визначився з клубом, в якому продовжити кар'єру.

Відзначимо, що головним претендентом на Антуана є Барселона, однак лідери каталонського клубу не хочуть бачити француза у стані своєї команди й хочуть, щоб в команду повернувся Неймар.

Джерело - sport.ua.