Барселона заперечує переговори з Грізманном

Каталонська Барселона заперечує переговори з нападником Атлетіко Антуаном Грізманном.
Про це повідомив президент клубу Жозеп Бартомеу, пише marca.com.
"Можу ще раз підтвердити, що переговорів з Грізманном не було. Але, звичайно, ми вивчаємо трансферний ринок. Придбання ще будуть, але ми дивимося і на гравців нашої молодіжної команди", - сказав президент клубу Жозеп Бартомеу.
Раніше стало відомо, що Грізманн визначився з клубом, в якому продовжити кар'єру.
Відзначимо, що головним претендентом на Антуана є Барселона, однак лідери каталонського клубу не хочуть бачити француза у стані своєї команди й хочуть, щоб в команду повернувся Неймар.
Джерело - sport.ua.