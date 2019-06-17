Рух позбавився одразу шести гравців

Двоє залишають клуб як вільні агенти

Рух перед виїздом на перший тренувальний збір розлучився з шістьма гравцями.

Про це повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги.

Рух покинули захисник Іван Лобай, а також півзахисники Олександр Чепелюк, Андрій Ляшенко, Назар Вербний, Максим Грисьо і Микола Буй.

Чепелюк, який зіграв у минулому сезоні 36 матчів за Рух, і Ляшенко (4 поєдинки, 1 гол) будуть віддані в оренду. Вербний (19 матчів, 3 голи) і Грисьо (43 зустрічі, 2 голи) повертаються в Карпати після закінчення орендних угод. Буй (38 матчів, 5 голів) і Лобай (16 матчів) залишають клуб як вільні агенти.

Рух завершив сезон 2018/19 на 11-му місці в турнірній таблиці Першої ліги. Нагадаємо, що очолює команду відомий тренер Леонід Кучук.

Джерело - Чемпіон.