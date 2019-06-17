Челсі не хоче продавати Вілліана

Аристократи відмовили Атлетіко

Лондонський Челсі прагне втримати свого вінгера Вілліана та відмовив Атлетіко.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мадридський Атлетіко прагнув підписати одного з лідерів атаки Челсі Вілліана. Але, за інформацією видання, "сині" відхилили пропозицію у 35 млн фунтів.

Лондонці вже продали Едена Азара і прагнуть зберегти інших лідерів в умовах заборони ФІФА на реєстрацію нових гравців протягом двох вікон. Щоправда, клуб вже звернувся у CAS.

Нагадаємо, Лемпард погодився очолити Челсі.

Джерело - football24.ua.