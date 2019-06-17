Динамо стало переможцем Murapol Cup

Динамо U-11 здобуло чемпіонський титул на турнірі Murapol Cup, який відбувався в Кракові.
Про це інформує сайт столичного клубу.
Спочатку українські хлопчаки впевнено перемогли Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0 (обидва м'ячі записав на свій рахунок Кирило Рибак). У півфіналі кияни виявилися сильнішими за польську Ягеллонію з міста Білосток.
У вирішальному матчі динамівці зустрілися із румунським ЧФР Клуж, якому поступилися на груповому етапі 0:1. "Біло-сині" змогли взяти реванш, перемігши у напруженому матчі завдяки серії пенальті.
Нагадаємо, Динамо віддасть Булецу в оренду. Також, Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги.
Джерело - Чемпіон.