Динамо стало переможцем Murapol Cup

Юні динамівці вже звикають до великих перемог на міжнародній арені.

Динамо U-11 здобуло чемпіонський титул на турнірі Murapol Cup, який відбувався в Кракові.

Про це інформує сайт столичного клубу.

Спочатку українські хлопчаки впевнено перемогли Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0 (обидва м'ячі записав на свій рахунок Кирило Рибак). У півфіналі кияни виявилися сильнішими за польську Ягеллонію з міста Білосток.

У вирішальному матчі динамівці зустрілися із румунським ЧФР Клуж, якому поступилися на груповому етапі 0:1. "Біло-сині" змогли взяти реванш, перемігши у напруженому матчі завдяки серії пенальті.

Нагадаємо, Динамо віддасть Булецу в оренду. Також, Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги.

Джерело - Чемпіон.