Шальке знайшов заміну Коноплянці

Німецький клуб бажає підписати атакувального хавбека

Шальке налаштований підписати гравця Фортуни Беніто Рамана, який виступає на позиції Євгена Коноплянки.

Про це повідомляє Bild.

Вінгер Фортуни з Дюссельдорфа Беніто Раман зацікавив Шальке. Інтерес "кнаппен" до 24-річного бельгійця є доказом того, що Євген Коноплянка покине клуб вже цього літа.

Раман грає на лівому фланзі атаки, але при необхідності може закрити будь-яку позицію в нападі. В сезоні 2018/19 бельгієць забив 10 голів у Бундеслізі, до яких додав 4 асисти (для порівняння: у Коноплянки – 1 гол та 1 асист в чемпіонаті).

Контракт Рамана з Фортуною чинний до літа 2022 року. Його трансферна вартість – 12 млн євро. Bild переконаний, що 29-річний Коноплянка, який забив лише 6 голів за 3 сезони в Бундеслізі, більше не відповідає амбіціям клубу.

Нагадаємо, що Шальке хоче за Коноплянку 5 млн євро, Фенербахче пропонує 3 млн.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - football24.ua.