Клуби не можуть узгодити ціну за українця

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка в дане трансферне вікно може перебратися в чемпіонат Туреччини, гравецм цікавиться Фенербахче.

Про це повідомляє Sporx.

За інформацією видання, Шальке сповістив босів турецького клубу, що хоче виручити від продажу Коноплянки 5 мільйонів євро.

У Фенербахче вважають цю суму завищеною і просять про знижку, висловлюючи готовність заплатити 3 мільйони євро.

Відзначимо, що турецький гранд цікавився Коноплянкою ще на початку цього року, але трансфер так і не відбувся.

Нагадаємо, Коноплянка підпише контракт на три роки з Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - sport.ua.